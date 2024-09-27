Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1826 года "Перевод университета" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7831 oz) 24,3561 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (202)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1826 года "Перевод университета". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1646 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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