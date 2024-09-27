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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1826 года "Перевод университета" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1826 года "Перевод университета" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1826 года "Перевод университета" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7831 oz) 24,3561 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (202)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1826 года "Перевод университета". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1646 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе VL Nummus - September 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария Талер 1826 "Перевод университета" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1826 "Перевод университета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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