Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1827 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6224 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (4)
- Busso Peus (2)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (4)
- Höhn (1)
- Künker (8)
- Münz Zentrum Rheinland (6)
- Rauch (2)
- Teutoburger (3)
- WAG (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск