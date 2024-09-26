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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1827 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6224 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1827 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Бавария Талер 1827 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Бавария Талер 1827 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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