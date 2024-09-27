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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1827 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1827
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1827
Средняя цена 430 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1827
Средняя цена 120 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
3 крейцера 1827
Средняя цена 630 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 крейцер 1827
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1827 Золото
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1827 Основание ордена Людвига
Средняя цена 790 $
Продажи
2 250
Аверс
Реверс
Талер 1827 Таможенный договор
Средняя цена 630 $
Продажи
2 213
Аверс
Реверс
Талер 1827 Основание ордена Терезии
Средняя цена 680 $
Продажи
2 248
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