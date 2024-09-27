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1827
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Максимилиан I
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1827
Монеты Баварии 1827 года
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Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1827
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
4
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1827
Средняя цена
430 $
Продажи
0
36
6 крейцеров 1827
Средняя цена
120 $
Продажи
0
24
3 крейцера 1827
Средняя цена
630 $
Продажи
0
13
1 крейцер 1827
Средняя цена
90 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1827
Золото
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
3
Памятные монеты
Талер 1827 Основание ордена Людвига
Средняя цена
790 $
Продажи
2
250
Талер 1827 Таможенный договор
Средняя цена
630 $
Продажи
2
213
Талер 1827 Основание ордена Терезии
Средняя цена
680 $
Продажи
2
248
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Период
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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