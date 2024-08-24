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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1827 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1827 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 1,49 гр
  • Чистого золота (0,0449 oz) 1,3961 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1827 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4611 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
2979 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
3414 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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