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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1827 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Russiancoin (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 15, 2019
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 15 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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