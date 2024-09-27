Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1827 года "Таможенный договор" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1827 года "Таможенный договор". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1519 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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