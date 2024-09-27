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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1827 года "Таможенный договор" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1827 года "Таможенный договор" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1827 года "Таможенный договор" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1827 года "Таможенный договор". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1519 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе VL Nummus - September 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария Талер 1827 "Таможенный договор" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

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