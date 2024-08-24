Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1827 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Felzmann (6)
- Grün (5)
- Höhn (1)
- InAsta (1)
- Künker (1)
- Russiancoin (1)
- VL Nummus (5)
- WAG (1)
- Zöttl (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск