Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1827 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1827 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4584 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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