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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1827 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1827 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1827 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1827 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4584 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • WAG (1)
Бавария Дукат 1827 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2284 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Бавария Дукат 1827 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
3540 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Бавария Дукат 1827 на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1827 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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