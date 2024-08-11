Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1827 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (4)
  • Sonntag (1)
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Heritage - September 17, 2020
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Heritage - September 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1827 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1827 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск