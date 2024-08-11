Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1827 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1827 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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