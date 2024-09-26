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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1836 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Бавария Талер 1836 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Бавария Талер 1836 на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 CHF
Бавария Талер 1836 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1836 на аукционе Александр - December 20, 2023
Бавария Талер 1836 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Бавария Талер 1836 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Davissons Ltd. - June 7, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Heritage - January 7, 2021
Бавария Талер 1836 на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе Stephen Album - May 26, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1836 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1836 на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1836 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Бавария Талер 1836 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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