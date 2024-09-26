Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1836 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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