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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1836
Средняя цена 300 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836 Часовня Отто
Средняя цена 400 $
Продажи
1 191
Аверс
Реверс
Талер 1836 Часовня Отто Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
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