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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1836 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1772 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Бавария 1 крейцер 1836 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Бавария 1 крейцер 1836 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Бавария 1 крейцер 1836 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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