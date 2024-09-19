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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1836 года "Часовня Отто" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1836 года "Часовня Отто" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1836 года "Часовня Отто" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (191) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1836 года "Часовня Отто". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 36000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1836 "Часовня Отто" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1836 "Часовня Отто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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