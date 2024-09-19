Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1836 года "Часовня Отто" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (191) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1836 года "Часовня Отто". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 36000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 3 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
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Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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