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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1836 года "Часовня Отто". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 48,57 гр

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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