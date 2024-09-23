Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1831 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 700 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 апреля 2017
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
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