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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1831 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 700 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Бавария Талер 1831 на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария Талер 1831 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Бавария Талер 1831 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Naumann - November 3, 2019
Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Бавария Талер 1831 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
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Бавария Талер 1831 на аукционе Spink - April 27, 2017
Продавец Spink
Дата 27 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Gärtner - February 10, 2017
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1831 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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