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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1831 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1831
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1831
Средняя цена 270 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1831
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831
Средняя цена 130 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 крейцер 1831
Средняя цена 85 $
Продажи
1 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1831
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1831
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Геллер 1831
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания
Средняя цена 850 $
Продажи
1 139
Аверс
Реверс
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания Медь
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 3
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