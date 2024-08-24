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1831
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
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1831
Монеты Баварии 1831 года
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Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1831
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1831
Средняя цена
270 $
Продажи
0
42
6 крейцеров 1831
Средняя цена
140 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1831
Средняя цена
130 $
Продажи
0
6
1 крейцер 1831
Средняя цена
85 $
Продажи
1
6
Медные монеты
2 пфеннига 1831
Средняя цена
75 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1831
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
Геллер 1831
Средняя цена
160 $
Продажи
0
1
Памятные монеты
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания
Средняя цена
850 $
Продажи
1
139
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Талер 1831 Открытие Законодательного собрания
Медь
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
3
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Период
1799-1872
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???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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