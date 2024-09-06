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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1831 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1831 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1831 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1831 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (3)
Бавария Дукат 1831 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1831 на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность AU
Цена
1492 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Бавария Дукат 1831 на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1831 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1831 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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