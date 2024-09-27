Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1831 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: AA Muntenveiling
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1831
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1831 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 18 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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