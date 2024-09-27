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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1831 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: AA Muntenveiling

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1831 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе AA Muntenveiling - June 18, 2022
Продавец AA Muntenveiling
Дата 18 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Бавария 1 крейцер 1831 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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