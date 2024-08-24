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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1831 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 216 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1831 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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