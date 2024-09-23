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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1831 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1831 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1831 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1831 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария Геллер 1831 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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