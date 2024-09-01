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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 48,43 гр
  • Чистого золота (1,459 oz) 45,3789 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Stack's Bowers за 862.5 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.

Сохранность
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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