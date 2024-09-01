Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 48,43 гр
- Чистого золота (1,459 oz) 45,3789 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Stack's Bowers за 862.5 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Stack's (1)
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