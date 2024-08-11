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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23982 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Solidus Numismatik - June 18, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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