Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23982 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Сохранность (слабы)
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Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 11 октября 2023
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 8 марта 2023
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Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
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