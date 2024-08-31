Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Медь (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23854 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2703 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2233 $
Цена в валюте аукциона 2233 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2703 $
Цена в валюте аукциона 2703 USD
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