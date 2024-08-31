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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Медь (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1831 года "Открытие Законодательного собрания". Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23854 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2703 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2233 $
Цена в валюте аукциона 2233 USD
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2703 $
Цена в валюте аукциона 2703 USD
Бавария Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 "Открытие Законодательного собрания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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