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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1830 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Бавария Талер 1830 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Бавария Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Бавария Талер 1830 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1830 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
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Бавария Талер 1830 на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
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Бавария Талер 1830 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1830 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1830 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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