Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1830 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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