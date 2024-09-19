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Максимилиан I
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1830
Монеты Баварии 1830 года
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Золото
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Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1830
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
5
Дукат 1830
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
65
Дукат 1830
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
44
Дукат 1830
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
46
Дукат 1830
Средняя цена
7400 $
Продажи
1
59
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1830
Средняя цена
290 $
Продажи
0
57
6 крейцеров 1830
Средняя цена
100 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1830
Золото
Средняя цена
5900 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1830
Средняя цена
160 $
Продажи
0
10
1 крейцер 1830
Средняя цена
120 $
Продажи
0
1
Медные монеты
2 пфеннига 1830
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1830
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1830
Средняя цена
300 $
Продажи
0
1
Памятные монеты
Талер 1830 Баварская семья
Средняя цена
680 $
Продажи
2
291
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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