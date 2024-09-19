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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1830 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена 7400 $
Продажи
1 59

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1830
Средняя цена 290 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1830
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1830 Золото
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1830
Средняя цена 160 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1830
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1830
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1830
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1830
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1830 Баварская семья
Средняя цена 680 $
Продажи
2 291
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