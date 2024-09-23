Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1830 года "Тип 1826-1835" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2300 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
2386 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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