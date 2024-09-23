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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1830 года "Тип 1826-1835" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года "Тип 1826-1835" - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1830 года "Тип 1826-1835" - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2300 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1830 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
2386 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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