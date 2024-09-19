Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 15000 CHF. Торги состоялись 18 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
10707 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
11769 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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