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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 15000 CHF. Торги состоялись 18 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
10707 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
11769 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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