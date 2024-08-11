Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1830 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4952 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
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