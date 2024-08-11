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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4952 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (2)
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Solidus Numismatik - May 3, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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