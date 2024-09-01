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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3083 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 11000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4453 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе VL Nummus - September 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - August 15, 2019
Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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