Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1830 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10245 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 320 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.
Сохранность
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- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (3)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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