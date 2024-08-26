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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1830 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1830 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10245 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 320 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Möller (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (3)
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Solidus Numismatik - November 4, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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