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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3081 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 29000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12848 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
20526 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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