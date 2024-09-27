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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1830 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 6 крейцеров 1830 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1830 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 5,13 гр
  • Чистого золота (0,1545 oz) 4,8068 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1830 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
5900 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Бавария 6 крейцеров 1830 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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