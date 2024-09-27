Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1830 года. Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 5,13 гр
- Чистого золота (0,1545 oz) 4,8068 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1830 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
Сохранность
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Где продать?
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