Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1830
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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