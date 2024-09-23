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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1830 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1830 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8030 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
7257 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат 1830 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1830 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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