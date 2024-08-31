Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1828 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1828 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 775 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
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Дата 7 ноября 2023
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Дата 5 ноября 2023
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность AU
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Сохранность XF
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Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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