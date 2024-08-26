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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1828 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1828
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 32

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1828
Средняя цена 250 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 крейцера 1828
Средняя цена 120 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828
Средняя цена 70 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1828
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1828
Средняя цена 490 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1828
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1828 Королевская семья
Средняя цена 370 $
Продажи
6 650
Аверс
Реверс
Талер 1828 Королевская семья Золото
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1828 Памятник Конституции
Средняя цена 550 $
Продажи
1 250
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