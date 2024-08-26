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1828
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1828
Монеты Баварии 1828 года
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Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1828
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
32
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1828
Средняя цена
250 $
Продажи
0
94
6 крейцеров 1828
Средняя цена
70 $
Продажи
0
21
3 крейцера 1828
Средняя цена
120 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1828
Средняя цена
70 $
Продажи
0
18
Медные монеты
2 пфеннига 1828
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1828
Средняя цена
490 $
Продажи
0
2
Геллер 1828
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
Талер 1828 Королевская семья
Средняя цена
370 $
Продажи
6
650
Талер 1828 Королевская семья
Золото
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
10
Талер 1828 Памятник Конституции
Средняя цена
550 $
Продажи
1
250
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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