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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1828 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1828 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1828 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1828 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3076 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3600 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Spink - September 28, 2023
Бавария Дукат 1828 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Бавария Дукат 1828 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Бавария Дукат 1828 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1828 на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1828 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Бавария Дукат 1828 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
Бавария Дукат 1828 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1828 на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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