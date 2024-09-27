Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1828 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1828 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3076 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3600 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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