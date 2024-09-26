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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1828 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 173 USD. Торги состоялись 13 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Heritage - June 13, 2010
Бавария 3 крейцера 1828 на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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