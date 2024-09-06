Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1828 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1828 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Где продать?
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