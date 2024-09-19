Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1828 года "Королевская семья". Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 48,52 гр
- Чистого золота (1,4617 oz) 45,4632 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1828 года "Королевская семья". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 80000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Künker (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Stack's (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
84736 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 16 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи Талер 1828 "Королевская семья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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