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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1828 года "Королевская семья". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1828 года "Королевская семья" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1828 года "Королевская семья" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 48,52 гр
  • Чистого золота (1,4617 oz) 45,4632 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1828 года "Королевская семья". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 80000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (1)
  • Stack's (1)
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
84736 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - September 27, 2015
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Macho & Chlapovič - November 16, 2014
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 16 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1828 "Королевская семья" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1828 "Королевская семья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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