Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1828 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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