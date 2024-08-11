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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1828 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе iBelgica - June 8, 2022
Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Naumann - September 21, 2014
Продавец Naumann
Дата 21 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Solidus Numismatik - September 20, 2014
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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