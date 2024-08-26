Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1828 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1828 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 240 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 189 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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