Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1834 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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