Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1834 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1834 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1834 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • BAC (4)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Felzmann (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (13)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Palombo (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (2)
Бавария Талер 1834 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария Талер 1834 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария Талер 1834 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Бавария Талер 1834 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Бавария Талер 1834 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Бавария Талер 1834 на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1834 на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1834 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1834 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1834 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск