Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1833 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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