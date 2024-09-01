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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1833 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Бавария Талер 1833 на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1833 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Бавария Талер 1833 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария Талер 1833 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
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Бавария Талер 1833 на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - September 27, 2015
Бавария Талер 1833 на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1833 на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1833 на аукционе Soler y Llach - May 14, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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