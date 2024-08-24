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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1833 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1833
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1833
Средняя цена 390 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена 85 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833
Средняя цена 120 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1833
Средняя цена 300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1833
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833 Таможенный союз
Средняя цена 520 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
Талер 1833 Памятник баварцам
Средняя цена 370 $
Продажи
1 199
Аверс
Реверс
Талер 1833 Памятник баварцам Односторонний оттиск. Свинец
Средняя цена
Продажи
0 1
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