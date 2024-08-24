Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Бавария
1833
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
Главная
Каталог
Бавария
1833
Монеты Баварии 1833 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1833
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
22
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1833
Средняя цена
390 $
Продажи
0
36
6 крейцеров 1833
Средняя цена
85 $
Продажи
0
12
3 крейцера 1833
Средняя цена
120 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1833
Средняя цена
75 $
Продажи
0
11
Медные монеты
2 пфеннига 1833
Средняя цена
300 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1833
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1833
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
Талер 1833 Таможенный союз
Средняя цена
520 $
Продажи
1
176
Талер 1833 Памятник баварцам
Средняя цена
370 $
Продажи
1
199
Талер 1833 Памятник баварцам
Односторонний оттиск. Свинец
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Лучшие предложения
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Great Coins & Art Auctions
Аукцион
6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Бавария
Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить