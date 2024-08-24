Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1833 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1833
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1833 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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