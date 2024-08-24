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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1833 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1833 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1833 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1833 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
3156 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
2148 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Бавария Дукат 1833 на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Бавария Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Дукат 1833 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1833 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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