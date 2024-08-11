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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1833 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 315 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Schulman - January 28, 2017
Продавец Schulman
Дата 28 января 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1833 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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