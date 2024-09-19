Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1833 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Бавария 1 крейцер 1833 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1833 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск