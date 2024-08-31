Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1833 года "Памятник баварцам". Односторонний оттиск. Свинец (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Односторонний оттиск. Свинец
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Свинец
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
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