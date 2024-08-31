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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1833 года "Памятник баварцам". Односторонний оттиск. Свинец (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Односторонний оттиск. Свинец

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Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Свинец
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1833 года "Памятник баварцам". Односторонний оттиск. Свинец. Это свинцовая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
Бавария Талер 1833 "Памятник баварцам" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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