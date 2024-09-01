Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1833 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1833
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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