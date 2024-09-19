Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1829 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Möller (2)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск